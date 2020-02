VIDEO: Gabriel Soto coquetea con conductora; le toca la pierna

Gabriel Soto se sintió tan cómodo en compañía de la conductora Karen Schwarz, que por un momento se olvidó de las cámaras y le tocó la pierna.

Es mejor que Irina Baeva se encuentre lejos de cualquier medio de comunicación ya que en redes sociales circula un video de su novio Gabriel Soto donde coquetea con otra mujer... Nada menos que con una conductora con la que se sintió tan cómodo al punto que hasta le toca la pierna.

Hace unos días el exesposo de Geraldine Bazán asistió como invitado al programa peruano “Mujeres al mando” donde promocionó la obra de teatro “Cleopatra metió la pata” en la que comparte créditos con Ninel Conde, Marible Guardia, Edgar Vivar, Cecilia Galliano, Carlos Espejel, 'La Chupitos' y Salvador Zerobi, todos ellos bajo la dirección de Roberto Garza Leal y Jaime Romeroll.

Fue la conductora Karen Schwarz quien se encargó de entrevistarlo. Ambos se sintieron cómodos, confiados. La química sobraba, que además de reír, terminaron coqueteando. En el programa “Mujeres al mando” los echaron de cabeza.

La usuaria Chamonic compartió en Instagram el video:

Al respecto, visiblemente divertida, Karen aseguró que Gabriel es el mejor amigo de Adolfo Aguilar, uno de sus amigos por lo que casi lo considera un peruano... Al ver que su explicación no tenía sentido agregó: “Los amigos de mis amigos son mis amigos”.

Finalmente y un poco mas sería, aseguró que entre ella y el actor no hay nada.

“Se equivocó. Pensó que era el botón rojo. Yo ni me cuenta me había dado hasta que mi productor José Carlos Tapia me manda esta imagen a mi teléfono. No sé. Fue el momento, No pasó nada” Karen Schwarz. Conductora de televisión

El coqueto en medio de informes que aseguran que Irina Baeva es una mujer sumamente celosa, al punto que le molesta que mujeres guapas se le acerquen al actor para pedirle un autógrafo o una selfie.