Gabriel Soto asegura que ‘Te acuerdas de mi’ no cambia de horario

Tras la polémica genera con Fátima Molina, Gabriel Soto defiende a su compañera y asegura que ‘Te acuerdas de mi’ es un éxito.

La telenovela ‘Te acuerdas de mi’ se encuentra en medio de la polémica luego de que el periodista Marco Antonio Silva reveló que la novela cambiaría de horario ya que a los televidentes no les ha gustado el aspecto de Fátima Molina.

En un corto encuentro con la prensa, Gabriel Soto habló sobre el futuro del melodrama que protagoniza y defendió a su compañera al señalar que es una gran actriz.

Gabriel Soto asegura que ‘Te acuerdas de mi’ no se cambia de canal, ni de horario

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Gabriel Soto habló de la polémica que envuelve a la telenovela ‘Te acuerdas de mi’, por el supuesto descontento con el aspecto de su protagonista Fátima Molina.

Tras lo rumores de que el melodrama cambiaría de horario o de canal para mejorar los niveles de audiencia, el actor negó la situación y aseguró que a la novela le está yendo muy bien.

Gabriel Soto negó que ‘Te acuerdas de mi’ vaya a recortar sus capítulos por la mala recepción que tiene y aseguró que no se cambia de canal, ni de horario.

Sobre su compañera Fátima Molina, el famoso fue contundente y aseguró que es una gran actriz.

“Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera, la verdad es que nos está yendo muy bien con la novela" Gabriel Soto

Fátima Molina acusa discriminación

A través de su cuenta de Facebook, Fátima Molina compartió un comunicado en el que aseguró que no tenía idea de los cambios que podría tener la telenovela ‘Te acuerdas de mi’.

"La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme” Fátima Molina

En su mensaje la actriz fue clara y acusó de discriminación al señalar que por su aspecto físico la novela no ha tenido una gran recepción.

“Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía” Fátima Molina

Fátima Molina puntualizó que es triste que se sigan con los mismos estereotipos de belleza en la televisión.