Tras los ataques que ha recibido Fátima Molina, Gabriel Soto asegura que las criticas provienen de personas cobardes.

Fátima Molina se encuentra en medio de la polémica luego de que algunos usuarios criticaron su aspecto físico. Tras los ataques Gabriel Soto salió en defensa de su compañera de ‘Te acuerdas de mi’.

El actor llamó cobardes a los haters de Molina pues aseguró que son personas que no tienen pantalones y valor para hacerlo de frente y solo se resguardan en las redes sociales.

Gabriel Soto sale en defensa de Fátima Molina

En entrevista para el programa Hoy, Gabriel Soto aseguró que la telenovela ‘Te acuerdas de mi’ no cambia de horario ni tampoco sufrirá un recorte de capítulos.

“Ni nos cambian de horario, ni se va a recortar, no hay nada de eso porque vamos muy bien” Gabriel Soto

En el video el actor destacó que lo que pasó con Fátima Molina es discriminación, pero aseguró que ellos continúan muy unidos como equipo.

“Lo que se suscitó con Fátima hasta cierto punto creo que es señalar, crear juicios y discriminar hasta cierta manera. La verdad es que nos unimos todos como equipo, porque estamos muy unidos como equipo de actores como producción y estamos trabajando con todo el amor” Gabriel Soto

Gabriel Soto tacho de cobardes a las personas que arremeten contra la actriz, pues aseguró que no tendían los pantalones para hacerlo de frente.

“No hay que ser cobardes, porque finalmente yo estoy seguro que el 99.9% de las personas que comentan ese tipo de comentarios agresivos en Instagram, no lo dicen de frente, porque no tienen los pantalones y el valor de hacerlo, y que no se escuden en un teléfono o en una computadora” Gabriel Soto

El actor reveló que el también fue criticado por no estar presente en el cumpleaños de sus hijas y puntualizó que lo más importante es que las pudo celebrar y pasar un tiempo juntos.