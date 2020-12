Luego de que Enrique Guzmán señaló que Frida Sofía no canta, la hija de Alejandra Guzmán señaló que es algo en lo que están de acuerdo.

En entrevista con varios medios, Enrique Guzmán reveló que le gustaría hacer un dueto con Belinda . Cuando fue cuestionado sobre una colaboración con Frida Sofía, el famoso destacó que su nieta no canta.

"Para hacer dueto, tienen que cantar los dos y ella no canta” Frida Sofía

Tras sus declaraciones, la hija de Alejandra Guzmán respondió a su abuelo y aseguró que es la primera cosa en la que coinciden ya que ella tampoco está interesada en cantar con su familia.

En conversación con el programa de ‘Chisme No Like’, la famosa reaccionó a las palabras de su abuelo y detalló que como familiar no se ha comportado de la mejor manera.

“Él dice que yo digo groserías, pero ¿de dónde las aprendí? Pero bueno, ya depende de mí lo que haga de mi vida” Frida Sofía

¿Qué opina Frida Sofía de las declaraciones de Enrique Guzmán donde asegura que no tiene talento?

A través de un video, Frida Sofía señaló que a ella tampoco le gustaría realizar un dueto con Enrique Guzmán.

“Por fin estamos de acuerdo en algo, yo tampoco quiero cantar con mi abuelo” Frida Sofía

En su entrevista, la famosa señaló que artísticamente siempre va a admirar a su abuelo y a su mamá Alejandra Guzmán. Aunque destacó que como familia no se han comportado de la mejor manera.

“Yo a él y a Alejandra siempre los voy a admirar como artistas. Como familia han fallado demasiado, han mentido y bueno, eso ya queda en ellos, no hay comunicación, entonces en realidad que él diga que no quiere cantar conmigo, me viene y me va, porque yo con él no quiero ni verlo, o sea, mucho menos cantar” Frida Sofía

Frida Sofía puntualizó que en estos momentos ya no le importa lo que pueden opinar de ella, ya que ella esta segura de su talento.

“Que diga que no quiere cantar conmigo no me viene, ni me va, porque yo con él no quiero cantar, que diga que no canto, no me importa. Sé que sí canto, he demostrado mi potencial, me ha tocado salir adelante sola, mucha gente se burla, pero yo no me voy a dar por vencida jamás” Frida Sofía

Por último, la cantante le deseó lo mejor a su abuelo, aunque confesó que no le gustaría volverlo a ver.