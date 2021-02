Frida Sofía aseguró que si tuviera a Alejandra Guzmán enfrente, no sabría ni qué decirle a su famosa madre

Luego de que en días pasados Alejandra Guzmán confesó a la prensa tener la necesidad de abrazar a su hija Frida Sofía, esta se mostró muy sensible ante las recientes declaraciones de su madre, pese a la guerra de declaraciones que tuvieron en los últimos meses en redes sociales.

"Que quiere un abrazo, ¿no?... o algo así… Yo siempre he estado con los brazos abiertos, yo he vivido en el mismo departamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma… pero nunca ha ido", señaló Frida Sofía.

“Ojalá un día en serio me quiera abrazar, sabe en donde estoy… ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme” Frida Sofía

Esta fue la reacción de Frida Sofía quien se dijo conmovida durante la entrevista brindada al programa Un Nuevo Día. Posteriormente, la joven cantante aseguró que si tuviera a La Guzmán enfrente no sabría ni qué decirle.

“Ha sido un (cortar) en el cordón umbilical inexplicable, porque si ustedes no lo entienden, menos yo” Frida Sofía

Frida Sofía lanzará su línea de lentes de contacto

Por otra parte, además de su incursión en la música, reveló que también lanzará su línea de lentes de contacto. Frida Sofía, de 28 años de edad, ya es toda una empresaria, aunque muchos piensen que la mantiene su mamá, así lo aseguró y dijo que se mantiene desde que salió en la revista Playboy.

Finalmente, y sin hablar de la próxima paternidad de su ex Christian Estrada, por quien se dice iniciaron los problemas con Alejandra Guzmán, la cantante bromeó con que a su siguiente pareja le pondrá un contrato de confidencialidad.