Frida Sofía estrena proyecto ¡Te ayudará a conseguir el cuerpazo que quieres!

Frida Sofía dejará a un lado el micrófono para dar coaching, consejos y tips de belleza a sus seguidores.

No es un secreto que a Frida Sofía le encanta verse bien, mejor dicho, espectacular, por ello se propuso como meta ser una gran coach certificada, aprendizaje que hoy decide compartir con sus fieles seguidores. Así es, está por revelar algunos de sus grandes secretos.

La hija de Alejandra Guzmán tiene nuevo proyecto para este 2020. Mediante su cuenta de Instagram anuncia el lanzamiento de su nueva página de tips de belleza, misma que llega bajo el nombre “Fridafitness.com”.

En ella, la polémica joven dará consejos de belleza, de salud, proporcionará rutinas de ejercicio e incluso te ayudará a llevar una dieta balanceada sin tantos sacrificios. ¡Qué se cuide Bárbara de Regil!

El nuevo proyecto además de estar siendo aplaudido ha desatado opiniones encontradas pues hay quienes le piden enfocarse en dar tips de belleza en lugar de subirse a un escenario con micrófono en mano.

Recordemos que Frida Sofía debutó en el canto en mayo de 2019 con el tema “Ándale”.

Entre los comentarios se lee: “Es lo tuyo querida, la cantada la verdad no me late”, “El canto no se te da pero dar tips es buena idea”, “¿Tienes una carrera en nutrición? Creo que lo importante es aclarar eso ya que es sobre salud y no se trata solo de tips”.

La publicación con más de 5 mil Me Gusta también se acompaña de buenos comentarios con los que les desean la mejor suerte del mundo:

“Bella, tienes todo mi apoyo”, “A callar bocas. Felicidades”, “Toda una diva, original y auténtica”, “Vamos con todo, a quemarlo todo”, “Sube tu dieta para vernos espectacular como tú”, “Éxito mi reina”, “Impresionantemente hermosa”, le expresan.