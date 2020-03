Frida Sofía insulta a Angelique Boyer por trabajar en plena cuarentena

Frida Sofía llama ignorante y terca a Angelique Boyer por continuar grabando escenas de la telenovela “Imperio de mentiras”.

Pese a que una gran número de personas se encuentran en cuarentena voluntaria por la pandemia de coronavirus, producción de la nueva telenovela “Imperio de Mentiras” continúa grabaciones, informó recientemente Angelique Boyer, la protagonista.

Mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de Univisión, la actriz francesa nacionalizada mexicana dijo estar en grabaciones de la nueva producción de Lucero Suárez.

"Estamos tomando las medidas necesarias, somos un equipo muy grande, muchísimas personas que no se pueden quedar sin trabajo, por eso agradezco que en la producción sigamos activos” Angelique Boyer. Actriz

Las críticas no se hicieron esperar y es que pese a que sus fans desean verla nuevamente actuando, están preocupados por su salud. “¿Y cuando muera alguien? Mi amor hay que tomar conciencia. El dinero puede esperar, la vida no”, “Es una estupidez, sin vida no hay trabajo”, “Qué irresponsable”, “La mejor medida de precaución es no salir de casa”, le expresan.

No obstante, de las reacciones destaca la de Frida Sofía, quien insulta a la novia de Sebastián Rulli llamándola terca e ignorante , además de que se muestra preocupada por la salud del personal de maquillaje así como de toda la gente que aún se hace presente en foros.

Frida Sofía insulta a Angelique Boyer @univisionfamosos

Al respecto, fans de la protagonista de la telenovela “Caer en tentación” salen en su defensa y se lanzan contra la hija de Alejandra Guzmán.

“¿Quién es Frida y por qué no está limpiando el baño de Angelique?”, “Que se compre una vida en lugar de andar opinando sobre los demás. Somos muchos los que aun debemos salir a trabajar, no tenemos una mamá como La Guzmán que nos pague todo”, “Quiere colgarse de la fama de nuestra amada Boyer”, opinan.

Angelique no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco lo ha hecho la producción de “Imperio de Mentiras”. Por otra parte, esta nueva telenovela aún no tiene fecha de estreno pero se espera que llegue a la pantalla chica en algún momento de este 2020.