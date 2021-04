Shanik Berman reveló que Frida Sofía acudió a un hospital psiquiátrico para mostrar que no padece borderline.

En entrevista con Adela Micha, Alejandra Guzmán reveló que Frida Sofía fue diagnosticada con Trastorno Límite de Personalidad o borderline.

De esta manera la cantante trató de desmeritar la acusación en contra de Enrique Guzmán.

Sin embargo, se reveló que la influencer está dispuesta ha probar que no tiene problemas mentales.

Frida Sofía está dispuesta a someterse a pruebas para demostrar que no tiene bordeline

Alejandra Guzmán reveló que Frida Sofía fue diagnosticada con borderline, pero no se ha podido seguir su tratamiento.

“En ese momento, yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición, y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamento… pero a veces no terminábamos la terapia o a veces no tomábamos las medicinas como debía de ser” Alejandra Guzmán

A través de su cuenta de Instagram, Shanik Berman reveló que Frida Sofía acudió a uno de los hospitales psiquiátricos más reconocidos en Estados Unidos.

De acuerdo con la periodista, la hija de Alejandra Guzmán está dispuesta a someterse a las pruebas necesarias.

Ya que quiere demostrar que no padece el trastorno borderline y que no se encuentra mintiendo.

Shanik Berman puntualizó que de esta manera busca demostrar que todo lo que ha dicho en contra de Enrique Guzmán es verdad.

“En este momento se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrarle a Alejandra Guzmán, que no tiene boderline personality, y que todo lo que ha dicho es verdad o es su verdad” Shanik Berman

La conductora destacó que pronto se podrá conocer más información acerca de la visita de la influencer al hospital psiquiátrico.

“Demostrar que mentalmente no tiene ningún padecimiento y para demostrar ante peritos oficiales la veracidad de sus acciones” Shanik Berman

A través de un comunicado la Comunidad con Trastorno Límite de Personalidad externó que se está ocupando este padecimiento para desinformar a las personas.

Ya que los individuos que han sido diagnosticados con este trastorno no se destacan por ser mitómanas

Desde que acusó a Enrique Guzmán, Frida Sofía denunció en sus redes sociales que su familia intenta desacreditarla al señalar que tiene problemas mentales.