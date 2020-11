La hija de Alejandra Guzmán presumió sus vacaciones en bikini pero su abdomen se llevó toda la atención.

Verás, Frida Sofía compartió en su cuenta de Instagram una foto de sí misma en bikini, seguramente su intención era arrancar suspiros e inspirar piropos; sin embargo, miles de ojos se posaron en su abdomen y no precisamente por estar plano y marcado.

Fans y uno que otro envidioso asegura que su six packs no es producto del ejercicio y tampoco de una buena alimentación, sino de la cirugía Abdominal Etching, que es una especie de liposucción. Las críticas se hicieron presentes.

“El ombligo de la lipo casi te llega al cuello, wow”, “Hermoso abdomen aunque los cuadritos no sean naturales”, “Del cuello hacia abajo es una diosa”, “Un abdomen bien hecho”, “Dice mi novia que en cuánto te salió el abdomen”, “Buenos abs, recomienda al cirujano”,“Tóxica labios de mojarra”, “Que mal que para la cara no hay ejercicio”, se lee entre comentarios.

No obstante, fans de la polémica chica no tardaron en salir en su defensa: “Los tóxicos son ellos”, “Qué cuerpazo. Mis respetos”, “Sé feliz, sé tú y ya”, “No hagas caso de los envidiosos, tú sabes quiene eres”, “Aplausos para ti”, “Estás bien mamacita que es lo importante. A mí sí me gustas niña”, “Siempre mami nunca inmami. Cuerpazo, dejamos que ardan”, “Yo quiero que sea mi tóxica”, le escribieron.

Cabe señalar que la hija de Alejandra Guzmán se encuentra disfrutando de un merecido descanso. Hasta el momento se ha mantenido lejos de escándalos. Últimamente ocupa su tiempo para promocionar productos que ayudan al cuidado de la belleza.