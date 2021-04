Lucía Méndez debutó como youtuber con entrevista de Frida Sofía

Frida Sofía realizó una entrevista para el canal de YouTube de Lucía Méndez, en donde la joven de 29 años de edad, se describió como una mujer fuerte, única y energética.

La actriz Lucía Méndez le cuestionó a Frida Sofía como es que se ve en 10 años, por lo la joven expresó que se visualiza con una familia, pues es su más grande sueño , incluso hasta se describió como sería su carácter como madre.

“Sería buena onda pero estricta, porque yo eso nunca lo tuve, el decirme alguien ‘oye no, eso no se hace, eso tiene consecuencias, y responsabilidades’ siempre inculcarles ser buena onda y no juzgar ni señalar, ser fuertes y ser ellos mismos siempre” Frida Sofía

Frida Sofía dejó claro que desea ser una madre que ponga límites a sus hijos y cuando los tenga, dedicarle tiempo a ellos, y no como lo hizo con ella su mamá Alejandra Guzmán.

Frida Sofía está muy herida por su madre Alejandra Guzmán

Frida Sofía confesó que no la pasa nada bien desde que destapó verdades de su familia, sin embargo cree que es algo que la sanará, el decir la verdad, incluso se sinceró y dijo que no sabe que pasara con la relación con su madre.

Pues no le parece que Alejandra Guzmán hiciera amistad con sus ex parejas, que festejara su cumpleaños y no la invite.

“Yo siempre la voy a amar y admirar como artista pero no me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre conmigo, porque no es cierto eso” Frida Sofía

Finalmente Lucía Méndez externó su deseo de que entre Frida y Alejandra se arreglen los problemas, incluso que lleguen a cantar juntas en el mismo escenario.