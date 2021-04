Frida Sofía narró que su abuelo la manoseó cuando era una niña

Una vez más el escándalo ronda a la familia de Frida Sofía, luego de que declarara en entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, que a la edad de 5 años su abuelo Enrique Guzmán la manoseó.

Frida Sofía brindó fuertes declaraciones al señalar que su abuelo la tocaba, refiriéndose a el como “asqueroso, abusivo y que siempre le tuvo miedo”

En un momento del relato de su historia, Frida Sofía expresó las razones por las que se distanció de su famosa familia. Fue entonces cuando salió a relucir el nombre de su famoso abuelo materno Enrique Guzmán.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas” Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán dijo sentir odio por el cantante que al parecer solía tocar sus partes íntimas bajo el pretexto de que eran “cariños” para su nieta.

Frida Sofía cuenta que en un momento pensó que era algo normal, que su abuelo la tocara de esa manera, “Solo de recordarlo me da asco, hasta llegue a sentir rico, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’”. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá”.

Confiesa que novios de Alejandra Guzmán también abusaron de ella

Al borde del llanto, Frida Sofía recordó que este tipo de conductas las volvió a pasar años después, con las parejas de su mamá. Ante esto la ahora cantante se dijo molesta por todo lo que vivió en su niñez, no solo con su mamá Alejandra Guzmán, sino con toda la familia.

Será en la cuarta entrega de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante donde, Frida Sofía narre a detalle los problemas y abusos que vivió por parte de las parejas de su madre.