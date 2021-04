A un día de estrenar su programa de YouTube, Lucía Méndez compartió un adelanto de su primera entrevista junto a Frida Sofía.

En sus redes sociales Lucía Méndez se ha mostrado muy emocionada por el estreno de su nuevo programa de entrevistas en YouTube ‘Lucía Méndez presenta’.

A un día de su estreno, la cantante compartió que debutará como youtuber con una gran invitada: Frida Sofía. En un adelanto se puede ver a la joven hablando de varios temas, incluida la polémica con su familia y su relación con su mamá Alejandra Guzmán .

Lucía Méndez le cuestiona a Frida Sofía: "¿Te hubiera gustado nacer en otra familia?"

Este 15 de abril será el estreno de ‘Lucía Méndez presenta’, un programa donde la actriz tendrá la posibilidad de entrevistar a diferentes celebridades, entre ellas Frida Sofía.

Para invitar a las personas a no perderse el debut de Lucía Méndez como youtuber, se lanzó un adelanto con la primera invitada: Frida Sofía.

"Me quise adelantar y les regalo esta parte del programa donde Frida Sofía cuenta toda su verdad. Es una gran mujer, sumamente creativa y talentosa", escribió Lucía Méndez.

En el clip que se compartió tanto en YouTube como Instagram, se muestra que la hija de Alejandra Guzmán se encuentra muy abierta contestando las diferentes preguntas en torno a la polémica de su familia.

Frida Sofía también habla de las acusaciones que hizo contra Enrique Guzmán por tocamientos indebidos cuando ella tenía 5 años. Cabe destacar que es la primera entrevista que ofrece luego de su plática con Gustavo Adolfo Infante , pues sólo se había pronunciado en sus redes sociales.

“No les de miedo decir la verdad, porque tras puerta cerrada es otra historia. Yo creo que esto le pasa a mucha gente, no sólo a mí”, "No estuvo presente pero no le echo la culpa", "Odio pedir dinero, esa es otra de las cosas que la gente no conoce de Frida" se escucha decir a la joven durante su entrevista con la actriz.

En el video la hija de Alejandra Guzmán puntualizó que nunca esperó que se generará tanta polémica con sus declaraciones y confesó que casi se derrumba con la situación.

La entrevista de Lucía Méndez a Frida Sofía se estrena el 15 de abril a las 14:00 horas de la Ciudad de México, a través del canal de YouTube Luciamendeztv.