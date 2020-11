El comediante reveló que debido a todo el estrés por las cosas que están pasando en México, le dio una crisis de ansiedad.

Freddy Ortega se encuentra trabajando en la obra de teatro 'El Cuarentenorio Cómico', en donde comparte créditos con grandes personalidades como Ceillín, Daniel Bisogno, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Germán Ortega, entre otros.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, el comediante reconoció que no se encontraba muy bien ya que minutos antes había sufrido una crisis de ansiedad.

Frente a las cámaras el famoso puntualizó que se encuentra con mucho estrés por todas las cosas que están pasando en México, sin embargo agradeció el apoyo que recibió de sus compañeros.

En el video, Freddy Ortega detalló que cuando sus colegas notaron que no se encontraba bien, empezaron a darle ánimos y poco a poco se fue tranquilizando.

“Hace ratito mis compañeros se dieron cuenta que no me sentía nada bien, no me siento nada bien ahorita. Y me abrazaron, sabes eso es bien padre” Freddy Ortega

El comediante destacó que su ataque de ansiedad se debió a que no ha parado y se ha mantenido con mucho trabajo.

“Hace un ratito me empecé a sentir muy mal, no he parado desde antes de la pandemia con ‘Relatos Macabrones’, preproducción, libretos, grabación post producción, en fin, no hemos parado” Freddy Ortega

El actor detalló que pese a que no se encontraba al cien, eso no iba a impedir que no diera función en el teatro con 'El Cuarentenorio Cómico'.

“Hacía mucho tiempo que no sentía así un ataque de ansiedad. Pero vamos, el tetro es mágico, el escenario lo es y subiendo va a pasar” Freddy Ortega

Cuando fue cuestionado sobre si se debía a una carga de trabajo y estrés, Freddy Ortega confesó que si ya que en México hay varios problemas y es imposible no ser empático con las personas que no se encuentran pasando buenos momentos.

“Si estamos rodeados de información de lo que está sucediendo, si no eres empático para que estás acá. Me pongo en lugar de las personas de Tabasco, de Chiapas que la están pasando terriblemente mal” Freddy Ortega

Por último detalló que aunque él trata de vivir sin miedo frente al Covid-19 y otras cosas, no deja de afectarle toda la situación que está pasando en el mundo.