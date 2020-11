Eleazar Gómez reveló sus planes a Frank, hermano de Stephanie Valenzuela

Poco a poco salen a la luz los detalles de la agresión a la cantante Stephanie Valenzuela, conocida en redes sociales como Tefi Valenzuela. Su hermano Frank revela que Eleazar Gómez tenía planes de comprometerse con ella la noche que la golpeó.

En declaraciones para el programa de espectáculos Venga la Alegría, Frank asegura que Eleazar Gómez le reveló sus planes de pedirle matrimonio:

“Yo me comuniqué con Eleazar, él me llamó, me dijo que le iba a pedir la mano a mi hermana, fueron a cenar” Frank. Hermano de Tefi Valenzuela

Desconcertado, el hermano de Tefi Valenzuela asegura que no sabe qué pasó en la cena ya que mas tarde comenzaron a pelear, estando en el departamento de la colonia Nápoles. Stephanie contó a Frank que Eleazar Gómez le mordió la cara y la ahorcó.

“Mi hermana se zafó de él, bajó las escaleras, los vecinos me dijeron que bajó semidesnuda, la ayudaron, le pusieron una bata y con eso la taparon, llegó la policía” Frank. Hermano de Tefi Valenzuela

El hermano de Tefi Valenzuela desconoce si la pareja ya había tenido peleas o si Eleazar Gómez agredía a Tefi con regularidad; sin embargo, sí dijo ser consciente de los excesivos celos del actor.

“Mi hermana, para no tener problemas, evitaba salir. No tenía casi amigos y llegó al punto en que ni me miraba a mí aún siendo su hermano. Soy muy pegado a ella, estuve separado, me fui a vivir a otro lado, yo no me veía con ella” Frank. Hermano de Tefi Valenzuela

Frank Valenzuela indica que su hermana no quiere hablar de lo sucedido y que se la ha pasado llorando sobre todo porque no sabe cómo actuarán las autoridades siendo que ella no es mexicana, lo que es un hecho es que no permitirá que otras mujeres sean violentadas por el también cantante.

Cabe señalar que Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez hoy se verán las caras. Un juez en el Reclusorio Sur deberá ofrecer una resolución por el caso de agresión a la modelo.

Hermano de Tefi Valenzuela explica cómo es Eleazar Gómez