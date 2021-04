La actriz de televisión y teatro Francesca Guillén revela tener ganancias de más de 30 mil pesos mediante la venta de cannabinoides.

Lo tenemos claro: La pandemia por coronavirus llegó para complicarlo todo. La crisis fue inevitable por lo que muchos actores y actrices la están padeciendo al punto que no solo están acumulando cuentas sino temen no regresar más a los escenarios o a los sets de grabación por lo que buscaron opciones para mantener activa su economía, tal es el caso de Francesca Guillén, quien incursionó en los negocios.

Mientras que algunas personalidades optaron por vender artículos de protección contra Covid-19, ya sean mascarillas, cubrebocas y desinfectantes, otros más distribuyen papel higiénico e incluso algunos ofertaron artículos personales y hasta saludos, los más atrevidos abrieron una cuenta Only Fans, mientras que Francesca Guillén hace algo más arriesgado, vende cannabinoides.

Tras la muerte de su madre, la actriz Bárbara Guillén, en 2019, Francesca incursionó en este atrevido negocio el cual es legal, explica la propia: “Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene THC , el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño. Es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían residuos", indicó a la revista TVyNovelas.

Recordando que ha llevado una vida correcta por lo que no haría nada que estuviera fuera de la ley, Francesca agradece que los cannabinoides, que son utilizados par diminuir dolores articulares así como depresivos y hasta favorecen la pérdida de peso, le den ganancias de más de 30 mil pesos mensuales .

¿Qué son los cannabinoides?

Son aquellas sustancias químicas que se enlazan con los receptores cannabinoides del cuerpo y del cerebro que tienen efectos similares a los que produce la planta Cannabis sativa L.

Cabe mencionar que esta sustancia similar a la marihuana, es totalmente sintética ya que son creadas en laboratorios. Los cannabinoides más populares son el THC, conocido por sus propiedades psicoactivas, y el CBD por sus beneficios medicinales, hasta el momento estos son aceptables y sí, legales.