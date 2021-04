FOTOS: Amanda Miguel se corta el cabello e impacta con nuevo look

Amanda Miguel varias fotos con su nuevo look en redes sociales, donde recibió miles de halagos por animarse a tener el cabello corto y canoso

En sus más de 35 años de carrera, Amanda Miguel acostumbró a su público a verla con una larga y abundante cabellera rizada de color negro, pero como a muchas otras personas, la pandemia la animó a reinventarse.

En entrevista para 'Ventaneando', Amanda Miguel contó que decidió aprovechar la falta de shows y el parón en general que ha tenido el mundo por la emergencia sanitaria para hacer algo que desde hace tiempo tenía ganas de hacer: cortarse el cabello y decirle adiós a los tintes para poder lucir sus canas.

Las fotos del resultado ha causado gran impacto en redes sociales, donde cientos de usuarios se han desvivido en halagos hacia Amanda Miguel, afirmando que los que los pone más contentos es verla tan feliz y plena con el cambio de look.

Amanda Miguel: "Para la gente va a ser un shock" verme sin el cabello largo

La intérprete de 'Él me mintió' y 'El gato y yo' comentó que fue al comienzo de la pandemia cuando decidió cortarse el cabello porque ya estaba en muy mal estado y darle todos los cuidados que requiere la tenía cansada.

"Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, ya estaba muy cansada, mi pelo ya no era el mismo, no estaba tan lindo, no tenía brillo, estaba reseco, me costaba mucho arreglarme para los shows, verme bien" Amanda Miguel

Amanda Miguel se olvida de los tintes y se deja ver con canas

Pero no sólo fue el largo de su cabello, que hoy en día está a la altura de la barbilla y en capas, lo que Amanda Miguel cambió.

"La pintura también era otro tema que me tenía agotadísima y me decidí por un cambio, para le gente creo que va a ser un shock ver a Amanda Miguel sin su pelo" Amanda Miguel

Sobre el momento exacto en que decidió cortarse el cabello, la esposa de Diego Verdaguer dijo que hablaba con su hija Ana Victoria sobre sus deseos de cambiar de look y fue entonces que le pidió correr por las tijeras para que se lo cortara.

"En ese momento me vino un '¡sí!'. Me dijo Ana Victoria, '¿cuándo?'. 'Ahora', respondí. Entonces me metí a bañar, me desenredé todo mi pelo, que me costaba muchísimo, me hice una cola y pasó la tijera" Amanda Miguel

Amanda Miguel presume su nuevo cabello corto en redes sociales

Durante la entrevista, Amanda Miguel dijo que en ese momento aun estaba analizando si lo cortaba más o lo dejaba crecer, pues buscaba sentirse cómoda.

Instantes después de que se emitiera su entrevista, la cantante originaria de Argentina compartió a través de su cuenta de Twitter una serie de fotos en la que se le ve con el cabello más corto que en la charla con 'Ventaneando' y le pregunta a su público qué opinan del nuevo look.

"Quiero contarles algo, gracias a DIOS estoy SANA y rodeada de amor. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo del color que ya tengo naturalmente. ¿Les gusta?" Amanda Miguel

La mayoría de los internautas aplaudieron la nueva imagen de Amanda Miguel, llenándola de halagos y aplausos por probar cambios que suenan muy riesgosos, pero cuyo resultado tiene el poder de hacerle disfrutar más la vida.

