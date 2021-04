En sus redes sociales, Florinda Meza comentó que a pesar de estar vacunada, no le puede ‘dar vuelo a la hilacha’

Por medio de su famoso personaje de la ‘Chimoltrufia’, la actriz Florinda Meza comentó en sus redes sociales que, a pesar de estar vacunada, no le puede ‘dar vuelo a la hilacha’ y todavía sigue los protocolos de sanidad. También pidió a sus seguidores que se sigan cuidando.

En su cuenta de Twitter, Florinda Meza escribió: “Yo como digo una cosa, digo otra. Ora sí me vacunaron, pa' qué les digo que no, si sí, pero no por eso le puedo dar "vuelo a la hilacha"... No nos hagamos tarugos, hay que seguirse cuidado ¿Tengo o no tengo razón?”.

La publicación va acompañada de una foto de Florinda Meza caracterizada como su famoso personaje de la ‘Chimoltrufia’.

Yo como digo una cosa, digo otra. Ora sí me vacunaron, pa' qué les digo que no, si sí, pero no por eso le puedo dar "vuelo a la hilacha"... No nos hágamos tarugos, hay que seguirse cuidado ¿Tengo o no tengo razón? #Covid_19 #LadyChimoltrufia #labonitavecindadvirtual pic.twitter.com/LTD7Lv1gkz — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) April 8, 2021

Los seguidores de Florinda Meza han reaccionado de manera positiva a la publicación y la actriz ha sido felicitada por los usuarios gracias a su postura ante esta pandemia. También aplauden que Meza siga cuidándose, además de alertar a la gente con sus recomendaciones para combatir el padecimiento.

Florinda Meza usa sus redes sociales para promover los protocolos de sanidad

Hace una semana, Florinda Meza compartió una fotografía en donde se le veía formada para recibir la vacuna contra el Covid-19. Al igual que los demás adultos mayores de 60 años esperó su turno para recibir la dosis.

Anteriormente, Florinda Meza ha usado sus redes sociales para promover las medidas de sanidad para evitar los contagios del Covid-19. En una de sus últimas publicaciones cuestionó que la gente se vaya de vacaciones en plena pandemia. “Mejor vayan a cuidar a su abuela”, ordenó al estilo de Doña Florinda.

En otra publicación Florinda Meza mencionó a sus seguidores la importancia de usar cubrebocas, lavarse las manos y guardar distancia. "Los quiero sanos y felices", escribió.

La vacunación contra covid-19 para adultos mayores continúa a lo largo de todo el país y seguirán aplicándose durante las siguientes semanas.