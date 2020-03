“No es ganar o perder”, señala Flor Rubio sobre su demanda contra Pepillo Origel

En el programa ‘Venga la Alegría’ la periodista se refirió al proceso legal y señaló que aún no se tiene una resolución.

Luego de que una revista de espectáculos publicará que Pepillo Origel habría ganado la demanda que Flor Rubio había interpuesto en su contra. La periodista se refirió al respecto y señaló que el proceso aún no ha terminado.

Diversos medios han publicado que tras cuatro años de batalla legal Juan José Origel habría ganado la demanda por difamación y daño moral. Sin embargo, en ‘Venga la Alegría’ la periodista reveló que aun no se tiene una resolución definitiva y detalló que para ella no es un asunto de “ganar o perder”.

Flor Rubio detalló que se esperaba que el miércoles 11 de marzo durante la reunión que mantuvieron los cinco magistrados se tuviera un veredicto final, sin embargo este no se dio por lo que la demanda se encuentra en “lista”, es decir continuará en estudio.

“El caso continúa en lista a petición de la ministra ponente, eso significa que se retira el asunto para estudio porque hay observaciones que deben hacerse. Sigue pendiente la resolución y que sigue analizándose” Flor Rubio

De acuerdo con la conductora aún no hay una sentencia, y puntualizó que la información que manejan algunos medios son proyectos que pueden ser modificados.

En un video compartido en Instagram, Flor Rubio detalló que sea cual sea la decisión de los magistrados para ella no sería un revés, ya que no ve su demanda como un asunto de “ganar o perder”.

“Esto no se trata de ganar o perder, para mi se trata de sentar un precedente en tanto que las mujeres no debemos quedarnos calladas ante los abusos, insultos y las injurias de hombres y mujeres, porque esto no es una cuestión feminista” Flor Rubio

Flor Rubio detalló que Pepillo nunca se ha disculpado frente a frente, además puntualizó que nunca se ha retractado de lo que mencionó sobre su persona.

“Las disculpas de Juan José son mediáticas, para cubrir sus espaldas. Una verdadera disculpa es retractarse” Flor Rubio

Juan José Origel espera resolución de la demanda

A su salida de las instalaciones de la Suprema Corte, Pepillo Origel fue abordado por diversos periodistas donde le cuestionaron sobre su situación legal.

“Vamos a esperar la resolución, yo ahorita venía ya con la ilusión de haber qué van a decir” Pepillo Origel

De acuerdo con Juan José Origel fue invadida su privacidad ya que se encontraba en un momento privado cuando realizó estas declaraciones en contra de su compañera.

“Invadieron mi privacidad, si estoy en una fiesta platicando, cualquiera de nosotros hablamos y no debemos preocuparos que nos graben” Pepillo Origel

Los periodistas le cuestionaron sobre si tenía pensado contrademandar, el periodista detalló que primero se tendrá que ver la resolución final para después decidir sobre las acciones que pueda tomar.

Aunque detalló que es un hombre de paz, recalcó que el si esta interesado en conocer a la persona que violó su vida personal al grabarlo y después difundirlo.

¿Cómo inició el pleito entre Flor Rubio y Pepillo Origel?