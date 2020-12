Flor Amargo reveló que su gusto a la música le sirvió de apoyo para ocultar sus preferencias sexuales.

La cantante Flor Amargo rompió las redes sociales hace unas semanas al gritar a los cuatro vientos que es lesbiana. La originaria de Oaxaca externó mediante un video que ama a otra mujer la cual se llama Lolita.

La artista de 32 años compartió en Instagram un video en donde aparece cantando junto a su novia, en donde confirmó que para ellas "siempre sale el sol" y la comunidad las respalda, dejándose ver más enamorada que nunca.

¿Quién es Lolita la novia de Flor Amargo?

Sobre Lolita, poco se sabe, el único detalle que dio es que su novia también es su mánager y crean música juntas. Confesó que su pareja se merece que le pueda decir "te amo", ya que es una gran persona en todos los sentidos.

"Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme'" Flor Amargo

Recordemos que Flor Amargo externó hace algunas semanas que fue en la música en donde se refugió tras sentirse excluida por sus preferencias sexuales desde hace mucho tiempo.

Recordemos que la intérprete de ' La cumbia del aguacate ', entre otras canciones, aseguró en sus redes sociales que "no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan".

"Me acuerdo que hasta tomaba alcohol para olvidarme de mi realidad, de que yo tenía este amor hacia las mujeres, que tenía preferencias diferentes y la verdad es que mucho tiempo intenté tener muchos novios porque yo pensaba que el aceptar eso en mí me iba a hacer menos ser humano y no" Flor Amargo

Flor Amargo Captura de Pantalla

Flor Amargo dejó en claro que decidió comunicar la noticia para que recuerden que lo importante es reconocerse a sí mismas sin importar el rechazo de la sociedad.