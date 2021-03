Fey regresa a la soltería; revelan motivo por el que terminó con su novio

Fey habría terminado su noviazgo por infidelidad.

El pasado 14 de febrero, con motivo de San Valentín, Fey reveló la identidad de su novio, acción que dejó sin habla a sus seguidores y es que la cantante es muy celosa con su vida privada; no obstante, a la famosa poco le duró el gusto.

Hace unos días se confirmó que Fey regresó a la soltería, esto luego de que la cantante de “Mi media naranja" borrara la publicación. El motivo de la ruptura salió a la luz y de la boca de la conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, quien asegura que el hombre regresó con su exnovia.

Según, Escalona, la cantante Fey recibió un mensaje en el que le aseguraron que Efraín, el hombre con el que salía, se seguía viendo con su expareja.

“Que supuestamente estaba con la ex, que se había ido al lugar de ejercicios de Andrea Legarreta, que regresó con la ex novia… ¿y qué crees?... Fey se enteró y puso su rayita con él, se quiere mucho, se ama, se respeta como mujer y le dijo ‘papacito, conmigo no’, y pinto su raya con él”, contó la conducta del matutino Hoy.

Recuerdan mala experiencia de Fey con Salvador Zerboni

Cabe recordar que a finales del mes de diciembre, Fey se involucró sentimentalmente con el actor Salvador Zerboni, romance que no duró debido a un malentendido.

De acuerdo con el actor, Juan José Origel originó el problema debido a que en su programa aseguró que el actor se fue de viaje con una mujer, algo que el propio afirma nunca pasó, que incluso se lo explicó a Fey pero ella dudó y prefirió terminar la relación.

“Ves que Fey estaba saliendo con Salvador Zerboni, y el viernes yo estaba de fiesta y un amigo me pasó por teléfono con él que estaba en Monterrey, yo le pregunté por Fey y en el ruidazo me pasa con otra amiga que yo creía que era Fey, incluso hasta le dije ‘cásense’. Después me fui a un lugar donde estaba Noemí Gil, la tía de Fey y le digo ‘acabo de hablar con Fey en Monterrey’ y que me contesta: ‘no puede ser, está en mi casa’. Yo me quedé así de con quién hablé, yo fui el que me confundí, por mi culpa, y lo mandó a la fregada (la cantante al actor)”, contó Pepillo.