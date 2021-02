Fey ya encontró a su media naranja. Vía Instagram la cantante presentó a su novio, aún de nombre desconocido.

En el marco del mes de los enamorados, Fey reveló quién es el hombre que le robó el corazón. Sí, la cantante ya encontró a su media naranja. Pese a ser una mujer muy celosa con su vida privada, ya reveló al susodicho en sus redes sociales, su actual novio.

El domingo, con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la cantante Fey a modo de regalo compartió en Instagram unas sexys fotos en bikini a fin de consentir las pupilas de sus fans, pero también les presentó al hombre que le endulza los oídos pero sobre todo el corazón.

Mediante una foto, reveló al usuario @sharktoshark cuya cuenta de Instagram ya es privada aún cuando tan solo cuenta con 8 seguidores, lo que nos hace pensar que acaba de incursionar a la red social. Su nombre aún sigue siendo un misterio pero su rostro no.

Las reacciones no se hicieron esperar: "Felicidades, bonita. Cuánto amor. Me encanta muchísimo verte feliz (si tú eres feliz, nosotros el doble), te lo mereces, así como todo el amor del mundo. ¡Sean felices siempre! Y feliz día de San Valentín a ambos”, “¡Se parece mucho a mí!”, "Amo verte tan feliz y con esa sonrisa que no cabe en tu boca de tan grande, enhorabuena hermosa”, "Hasta mi corazón saltó, nos hace muy feliz verte enamorada y contenta, disfrútense y cuídense mucho uno al otro”, se lee entre comentarios.

Salvador Zerboni revela por qué terminó con Fey

Esta es la primera relación de Fey tras ruptura con Salvador Zerboni, con quien sostuvo un romance fugaz mismo que concluyó en octubre del año pasado debido a un malentendido que se generó tras unas declaraciones del periodista de espectáculos Juan José Origel.

De acuerdo con el Salvador Zerboni, Fey creyó que él le era infiel debido a un comentario que hizo ‘Pepillo’ Origel a una de las tías.

“Pepillo se encontró no sé si a Gloria o Noemí Gil y les dijo: ‘Acabo de hablar con Fey, que está en Monterrey con Zerboni’, entonces ésta le respondió: ‘No, Fey está en mi casa”, el comentario generó dudas en la cantante quien antes que descubrir si fue o no engañada, prefirió dar por terminada la relación.