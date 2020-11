El conductor revela que tras permanecer hospitalizado por neumonía, pensó que iba a perder la vida

A un año de haber sido hospitalizado por una fuerte neumonía, Fernando del Solar confesó que en algún momento se resignó a morir.

El conductor señala que vivió difíciles momentos ya que su salud se vio severamente dañada por lo que le tenían que ayudar para hacer una vida cercana a la normal. Fue en ese momento que Fernando del Solar pensó que no la iba a librar.

En entrevista para el programa Ventaneando, el presentador recordó que se mantuvo muchos días sedado, por lo que no es consiente de varios de los momentos que paso en el hospital.

“Fue una neumonía muy fuerte y bueno estuve 40 o 50 días en el hospital, de los cuales 40 estuve completamente sedado, en lo que veían que tenía, me daban medicamentos, me mantenían con un respirador" Fernando del Solar

Fernando del Solar señaló que fue una situación muy difícil, ya que su cuerpo había colapsado por lo que tenía enfermeros que lo atendían las 24 horas del día.

“La pase realmente mal, cuando estas tumbado en la cama del hospital, todo cableado, donde no te puedes mover. Tus músculos colapsaron, tu pulmón colapsó, no puedes ni hablar. Cuando sales del hospital ni siquiera podía bañarme solo, tenía enfermeros 24 horas” Fernando del Solar

El conductor puntualizó que para él fue volver a nacer, ya que dependía de los cuidados de alguien más.

“Tampoco esa parte es fácil, es como volver a nacer. En ese momento tu ego te lo tienes que meter en el bolsillo y agradecer que te estén ayudando (…) Es un aprendizaje de humildad de agradecimiento” Fernando del Solar

Fernando del Solar destacó que su estado de salud se vio tan deteriorado que no pudo evitar en pensar en que moriría.

“Dices ya no la voy a librar, ya estoy bajo de peso, ya no tengo tantas fuerzas, estoy más resignado. Y ahí me solté y dije ‘que sea lo que tenga que ser’ y 40 días después desperté. Si te la ves cerca” Fernando del Solar

El argentino señaló que salió muy débil del hospital, con 20 kilos menos. De acuerdo con el famoso fue muy fuerte verse en el espejo ya que no podía reconocer su energía y vitalidad.

Actualmente el presentador se encuentra muy feliz con su programa ‘Random', el cual se transmitirá por internet y contará con entrevistas a diferentes personalidades.