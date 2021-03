Fernando de Solar demostró la amistad que mantiene con Raúl Araiza al enviarle un halagador mensaje en su cuenta de Instagram.

Fernando del Solar y Raúl Araiza se han consolidado como grandes conductores de la televisión mexicana. Sin embargo, ambos mantienen una gran amistad y no genera ninguna clase de competencia.

En su cuenta de Instagram, el conductor del programa Hoy compartió una fotografía para sus seguidores y de inmediato recibió halagos de sus seguidores, pero entre ellos se encontraba el expresentador de ‘Venga la Alegría’.

Fernando del Solar muestra su admiración a Raúl Araiza

Raúl Araiza se mantiene muy activo en las redes sociales, en este jueves compartió una fotografía desde los foros del programa Hoy. Con un look casual el conductor sorprendió a sus seguidores.

“Muy buenos días bellas damas, ¡buen jueves!” Raúl Araiza

Entre los mensajes de halagos que recibió se encuentra el de Fernando de Solar, quien no dudo en mostrar su admiración por el conductor: “¡Matador!”. El presentador de Televisa le contestó a su compañero de profesión con un: “carnal”.

Cabe recordar que Fernando de Solar y Raúl Araiza han tenido la oportunidad de convivir en diversas ocasiones, ya que pudieron coincidir como conductores en el programa Hoy y ‘Mula de 3’ .

Fernando del Solar revela que sufrió acoso en México y Argentina

Fernando del Solar se ha convertido en un conductor emblemático de la televisión mexicana. Sin embargo confesó que sus inicios no fueron nada fáciles ya que sufrió acoso en México y Argentina.

El conductor fue entrevistado por Michelle Rubalcava, quien le preguntó a Fernando del Solar si había recibido propuestas indecentes con tal de conseguir un papel.

“Sí, por supuesto, y no sólo en México, en Argentina también, y con papeles menores y más chiquitos; es como una vez escuché decir a una persona: ‘es el sex business’. Yo decía: no, no, no. Estás equivocado. Nuestros papás se preocupaban por estas cosas, pero estas pasan en cualquier lugar” Fernando del Solar

Fernando del Solar destacó que no sólo en el mundo del espectáculo se da esa situación, pero puntualizó que depende de cada persona si accede o no.