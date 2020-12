En entrevista Fernando del Solar confesó que este año quiere celebrar a lo máximo Navidad, ya que los dos últimos años no ha podido hacerlo.

Los últimos han sido años muy difíciles para Fernando del Solar, ya que su salud se ha visto deteriorada sobre todo al finalizar el año. Es por ello que el conductor ha decidido celebrar en grande la Navidad.

En una entrevista el argentino no pudo ocultar su felicidad por poder disfrutar de las fiestas decembrinas, pues recordó que en años pasados se la paso en el hospital.

En el video, el presentador detalló que para él lo más importante más allá de la comida es estar con sus hijos y novia.

¿Cómo celebrará Fernando de Solar la Navidad?

En conversación para el programa ‘Sale el Sol’, Fernando del Solar detalló que este año se encuentra muy feliz ya que para él los finales del año siempre han sido muy complicados.

“Para mi fin de año últimamente es un poco especial, porque en fin de año he tenido los momentos y los episodios más difíciles de mi vida, por recaídas y todo, entonces siempre que se acerca fin de año, bueno, siempre no, en los últimos años, en mi cabeza hay un ¡ay, mamá!” Fernando del Solar

El conductor detalló que en los últimos dos años no ha podido disfrutar con su familia, ya que lamentablemente ha tenido que estar en el hospital.

“El último diciembre lo pasé dormido y el antepenúltimo también, el anteúltimo no, pero sí, de los últimos tres, dos no estuvieron muy padres, me la pasé dormido, entonces este año espero estar despierto” Fernando del Solar

En este sentido, Fernando del Solar puntualizó que lo más importante para él en esta Navidad no es la comida sino poder disfrutar con sus hijos y su novia, ver los fuegos artificiales y estar en compañía de ellos.

“Cenar es lo de menos, es el poder estar con la gente que quiero, poder platicar, poder respirar, poder pararme y ver los fuegos artificiales, poder estar con la familia es celebrar que estoy vivo” Fernando del Solar

El argentino puntualizó que él sólo puede desear que el próximo año sea mejor que este y que las personas puedan gozar de salud. Señaló que él tiene muchas ganas de seguir trabajando.