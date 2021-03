Fernando Carrillo afirma que su hijo sufre maltratos de parte de su madre

Fernando Carrillo asegura que Margiolis Ramos maltrata a su hijo; amenazó con no pagar la manutención sino se cumplen sus condiciones.

La guerra entre el actor Fernando Carrillo y su expareja Margiolis Ramos apenas está comenzando, mientras que ella lo acusa de no pagar la manutención de su primogénito Ángel Gabriel, él asegura que ella maltrata al niño y le prohíbe verlo, por lo que no le dará dinero hasta que esto cambie.

Mediante su cuenta de Instagram, Fernando Carrillo compartió videos de su hijo Ángel Gabriel llorando porque no puede ver a su papá debido a que su madre le prohíbe salir de Miami, asimismo exhibe su primera visita al dentista la cuál supuestamente hizo hasta sus 10 años de edad por lo que le hallaron 3 milímetros de sarro. Para rematar, exhibe un mensaje que Margiolis le envió a Sabrina, una exnovia del actor, donde le exige no confundir al niño con su convivencia .

"Esta es una triste historia por ahora. Por esto, preferí no ver más a mi amado hijo Ángel Gabriel. Nunca se quiere ir de mi lado y luego, lo quiebran y llenan de oscuridad al llegar a Miami", justificó Fernando Carrillo tras exhibir los supuestos maltratos. "Hago esto como último llamado a su madre a que me envíe a mi hijo a Tulum y ya luego vamos viendo”.

Finalmente, el exgalán de telenovelas asegura que su hijo quiere ser actor pero su madre no lo dejará porque prefiere aparecer en las cámaras para atacarlo y que sus amigas la vean, razón por la que no pagará la manutención hasta que manden al niño a Tulum, donde el actor reside para vacacionar con él en verano y año con año, mientras le exige a Margiolis deje de hablar mal de él.

Margiolis Ramos responde acusaciones de Fernando Carrillo

A poco de las acusaciones de Fernando Carrillo, su expareja Margiolis Ramos contestó con otros videos en Instagram donde junto a su hijo Ángel Gabriel le piden al actor dejar de hablar mal de ellos y exhibirlos.