A través de su cuenta de Twitter, Fernando Alonso defendió a Hugo López-Gatell y cuestionó el uso del cubrebocas.

El pasado 10 de marzo varios medios publicaron una foto de Hugo López-Gatell paseando en las calles de la CDMX, cuando había revelado que sus pruebas de Covid-19 siguen dado positivo.

La acción generó un sinfín de críticas en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud pues consideraron que actúo de manera irresponsable. Ante esto el actor Fernando Alonso salió en su defensa en su cuenta de Twitter.

Tunden a Fernando Alonso por cuestionar el uso de cubrebocas

A través de su cuenta de Twitter una usuaria cuestionó que pese a que Hugo López-Gatell había anunciado que su prueba de Covid-19 seguía dando positivo, hubiera salido a caminar por las calles de la colonia Condesa de la CDMX.

“A Gatell se le vio noviando bien padre y SIN CUBREBOCAS en una plaza, lo único malo es que hoy informó que dio positivo aún a COVID por lo que sigue siendo un foco de contagio... No bueno, ése es nuestro subsecretario de salud”, escribió la usuaria.

El actor Fernando Alonso no dudo en defender al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y cuestionó el uso del cubrebocas.

El famoso que participó en producciones como ‘Campeones De La Vida’, ‘Huérfanas’, ‘Los Rey’ y ‘Hombre Tenías Que Ser’, destacó que en realidad el cubrebocas no ofrece ninguna protección durante la pandemia.

“El estúpido cubrebocas no sirve. Sólo la gente que no investiga y no piensa usa ese estúpido pañal y si juran que sirve, explíquenme, ¿de qué sirve con todo el aire que sale por todos lados?” Fernando Alonso

El estupido cubrebocas NO SIRRRRRRVE!!!! Solo la gente que no investiga y no piensa... usa ese estupido pañal... y si juran que sirve, explíquenme de que sirve con todo el aire que sale por todos lados — Fernando Alonso (@FERALoNSo2401) March 11, 2021

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y lo han criticado por desinformar a las personas, incluso lo compararon con Paty Navidad . Algunas personas hicieron un llamado a Twitter, para evitar ese tipo de publicaciones.

“Oye @TwitterSeguro, aquí alguien promoviendo la desinformación”, “Esperemos @TwitterSeguro haga algo con respecto a este Paty Navidad”, “A un año de la pandemia, todavía hay quien quiere que le expliquen lo más básico del mundo, generaciones de doctores usando cubrebocas se deben sentir frustrados ante este tipo de personas”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Te falta investigar el funcionamiento del cubreboca, no es para que el aire se detenga, los buenos cubrebocas poseen una carga electroestatica que retiene las partículas de virus y bacterias, como un iman las mantiene y evita que se esparzan, no es para detener aire sino partícul — Vanessa Espi (@VanessaEspi3) March 11, 2021

A estas alturas de la pandemia, sigue la pendejez en algunos especímenes... — Roberto Hernández (@robert_hdz_c) March 11, 2021

¿Qué opina la OMS sobre el uso del cubrebocas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una guía para el uso correcto del cubrebocas. La institución destacó que estos elementos forman parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas.

De acuerdo con la OMS el uso del cubrebocas solo es una parte de una serie de medidas que las personas deben de adoptar durante la pandemia por el Covid-19.