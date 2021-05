Fernanda Castillo agradece a su hijo haberle regresado la vida así como felicita a las mamás primerizas como ella.

La actriz Fernanda Castillo se encuentra agradecida con la vida por haberla dado la oportunidad de convertirse en madre por lo que hoy celebra a lo grande.

Aprovechando la celebración por el Día de las Madres, Fernanda le agrace a su hijo Liam haberle regresado la vida así como felicita a las mamás primerizas.

"A las mamas por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro primer día de las madres. Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor mas grande y mas poderoso que puede haber" Fernanda Castillo. Actriz

Asimismo, Fernanda agradece a su hijo Liam haberle regresado la vida luego de su nacimiento ya que como te informamos tuvo problemas de salud.

"Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras 'mamá", explica junto a fotos del bebé siendo amamantado .

Erik Hayser felicita a su prometida en esta Día de las Madres

Por su parte, el actor Erik Hayser también tomó su cuenta de Instagram para felicitar a Fernanda Castillo, su prometida, por el Día de las Madres.

Erik se dice afortunado de ser testigo y parte de la etapa maternal de Fernanda, madre de su primer hijo en común Liam.

"Feliz día a la mamá más linda, la más amorosa... ¡La mejor! Feliz Día de las Madres, vida de mi vida" Erik Hayser a Fernanda Castillo

Cabe recordar que Liam, el primer hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayser nació el 19 de diciembre de 2020.

La pareja anunció el nacimiento de su primogénito en redes sociales donde publicó la imagen de la primer huella de uno de sus pies del niño.

A poco del nacimiento de Liam, la pareja retomó sus planes de boda, ceremonia que aún no tiene fecha ya que esperan que la pandemia por coronavirus les permita realizar su evento.