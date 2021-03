La actriz Fátima Molina experimentó problemas gastrointestinales.

Gran susto se llevó la producción de la telenovela “Te acuerdas de mí” cuando Fátima Molina, la protagonista, comenzó a sentirse mal por lo que tuvieron que hospitalizarla de emergencia, hecho que ocurrió en días pasados.

Resulta que la actriz Fátima Molina comenzó a experimentar problemas gastrointestinales por lo que sin más fue trasladada al nosocomio, según contó la propia al programa Hoy, donde aseguró sus malestares los desató la presión y el estrés .

En declaraciones para el matutino de Televisa, la actriz dijo haber ingresado al nosocomio debido a que al igual que toda la producción del melodrama producido por Carmen Armendáriz ha tenido unas semanas bastante rudas debido a que trabajan gran parte del día y apenas tienen tiempo para descansar.

“Yo creo que es el estrés… Han sido semanas bastante rudas de trabajo, de grabaciones, de lunes a sábado, terminar hasta las 10 de la noche…entonces, quieras o no, el domingo ya no te sabe a nada”, explicó Molina para los micrófonos del programa Hoy donde aclaró que no se queja ya que tanto esfuerzo se ve reflejado en el alto rating por lo que “todo ha valido la pena”.

Finalmente aseguró que su salud ha mejorado y que se encuentra muy contenta porque ya se graban as últimas escenas de la telenovela “Te acuerdas de mí”, las cuales serán impactantes y dejarán un gran sabor de boca a los televidentes.

Fátima Molina agradece apoyo tras discriminación en su contra

Por otra parte, Fátima Molina celebra que las criticas en su contra se apagaran tras haber alzado a voz sobre la discriminación en su contra.

En declaraciones para la prensa, la actriz da gracias por el apoyo de la comunidad artística así como de sus fans y compañeros que unieron sus voces para que las personas sean reconocidas por su labor y no por su género o cómo lucen frente y lejos de cámaras.