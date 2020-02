El conductor compartió en Instagram una foto del feliz encuentro que tuvo con la actriz en un avión

Luego de acudir a Los Ángeles para participar en distintas actividades referentes a los Oscar 2020 , Facundo presumió con una foto que se encontró a Yalitza Aparicio en un avión.

A través de su cuenta de Instagram el conductor mostró su emoción al haberse encontrado y poder compartir un breve momento con la actriz protagonista de ‘Roma’. El conductor de TV Azteca señaló que siente una gran admiración por Aparicio. “Hasta parece que nos queremos, ¿será porque yo a ella sí?”

Facundo ademas le mando un mensaje sobre el uso de su fama y señaló que es bueno que a pesar del furor que genero tras su participación en la película de Alfonso Cuarón y después de haber sido nominada a un Oscar, Yalitza Aparicio no utilice su fama para cosas superficiales.

“Qué chido que Yalitza Aparicio no use su fama para entrar a los antros mamones y que más bien la use para cambiar el mundo; espero que lo logres, morra” Facundo

La fotografía donde aparecen juntos los artistas, inmediatamente se convirtió en viral, superando los 95 mil ‘Me Gusta’. Sofia Aragón y Sebastián Rulli fueron de los primeros famosos que reaccionaron al post. A través de emojis de aplausos ambos celebraron el encuentro.

“La mejor fotos que tienes Facundo”, “Que buena foto” y “Se ven muy bien”, son algunos de los comentarios que ha recogido la publicación.

El domingo 9 de febrero se llevaron acabo los Oscar 2020, Facundo viajó a Los Ángeles como parte de los conductores que llevarían la transmisión de TV Azteca. Pero su actuación fue sumamente criticada en las redes sociales donde consideraron que el conductor no tendría que estar ahí.

La polémica aumentó cuándo entrevisto al director de ‘ Parásitos ’, Bong Joon Ho, pues trató de imitar el idioma coreano y muchos calificaron esto como “racista”.