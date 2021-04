En entrevista Facundo confesó que un hombre le ofreció apoyarlo en su carrera si mantenían relaciones sexuales una vez al mes.

Facundo se ha destacado en el mundo de la televisión por su sentido del humor y sus constantes bromas a las personas y celebridades. Sin embargo reveló que no ha tenido una carrera fácil ya que le ha tocado enfrentarse a momentos muy complicados.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ el famoso confesó que cuando tenía 18 años sufrió acoso sexual por un hombre que quería tener relaciones con él a cambio de ayudarlo para producir un disco.

Facundo: “Te voy a usar una vez al mes, es rápido, será rápido. Dime cuánto quieres ganar”

Por primera vez Facundo se sinceró y reveló que cuando a penas iba iniciando en la industria fue acosado sexualmente por un hombre mucho mayor que él.

En el video el conductor recordó que al inicio él tenía la idea de formar su propia banda de música. En ese momento un hombre se le acercó para ofrecerle dinero a cambio de tener relaciones sexuales con él.

“Sí me pasó que un cuate me quería dar dinero por tener las relaciones conmigo y era mucha lana pero por lo menos tenía la opción de decidir si quería o no. Ya tenía 18 años, ya podía decidir y dije que no” Facundo

Facundo confesó que era un hombre extranjero que le propusó darle el dinero que necesitaba para producir un disco.

“Era un señor alemán que nos iba a producir un disco a mí con mi banda de música y me empezó a sacar billetes y me dijo ‘te voy a usar una vez al mes, es rápido, será rápido. Dime cuánto quieres ganar’” Facundo

El conductor puntualizó que aunque era muy joven él decidió no aceptar la propuesta. Durante su conversación el famoso destacó que el hombre que lo acosó sexualmente resultó ser un traficante y terminó en la cárcel, por lo que nunca más lo volvió a ver.

“Yo le dije ‘estás loco, yo no quiero’, y me decía ‘van a vivir felices tú y tus amigos’. Luego terminó en la cárcel, era traficante” Facundo

Por último, Facundo reconoció que llegó a sentir miedo ya que era un hombre poderoso que contaba con los recursos económicos.