Fabiola Guajardo contó su mala experiencia con un productor, quien la dejó sin un personaje por la forma de su boca.

A pesar de ver a las actrices en distintos proyectos, hay algunas que pasan por malas experiencias o situaciones de discriminación , como recientemente recordó Fabiola Guajardo.

Y es que, durante un encuentro con medios de comunicación, Fabiola Guajardo reveló que en una ocasión, y de acuerdo a lo que contaron, se quedó sin interpretar a un personaje por su aspecto físico.

“Una vez, un productor no me quiso dar un personaje, es lo que me contaron, por la forma de mi boca, que porque era muy sensual muy sexy”. Fabiola Guajardo

En ese sentido, la famosa actriz detalló que ella es feliz con su físico y desde que le señalaron lo de su boca, aprendió a quererla.

“La amo, porque es la misma boca de mi papá, ven a mis sobrinos, es genética. Entonces dije: ‘No le voy a hacer absolutamente nada’. No creó una inseguridad en mí. Pero, ojo, hay muchas mujeres u hombres que los señalan y sí les crean inseguridades y hay que tener cuidado con eso, porque no se vale”. Fabiola Guajardo

Con el tiempo, Fabiola Guajardo reflexionó sobre la situación, ya que agregó que hay veces que uno se siente seguro de sí mismo hasta que le dicen sobre su aspecto, por lo que se mantuvo firme aceptándose tal y como es.

Fabiola Guajardo defiende a Fátima Molina de críticas

Por otro lado, Fabiola Guajardo fue cuestionada sobre la situación que está viviendo Fátima Molina , quien fue criticada por su protagónico en ‘Te Acuerdas de Mí’ , y se defendió, no obstante, la actriz también se pronunció al respecto y le mostró su apoyo.

“Yo creo que el físico… A mí se me hace que es hermosa (Fátima Molina), de verdad, tiene una cara preciosa, es muy talentosa y creo que eso es lo que tiene que salir a brote, y lo está haciendo”. Fabiola Guajardo

Es así que Fabiola Guajardo hizo énfasis en el respeto hacia otras personas y, aunque desconoce de qué trata la telenovela y el personaje que desempeña Fátima Molina, reconoció su talento y que “da el ancho” a nivel profesional.

“A mí se me hace que es una niña bellísima. No la conozco personalmente, pero la he visto, compartíamos antes el mismo mánager y creo que es muy talentosa”. Fabiola Guajardo