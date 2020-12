En su cuenta de Instagram, Sofía Campomanes, hija de Fabiola, reveló que mientras comía con su novio un sujeto los asaltó.

La hija de Fabiola Campomanes alertó a sus seguidores al revelar que había sido víctima de un asalto mientras comía en un restaurante de la CDMX en compañía de su novio Diego Alcalá.

A través de sus Instagram Stories, Sofía Campomanes detalló que hace unas semanas fue víctima de la delincuencia, sin embargo notó que seguía con miedo tras lo sucedido ya que nunca la habían asaltado.

Hija de Fabiola Campomanes confiesa que tiene miedo tras ser asaltada

En su video la hija de Fabiola Campomanes detalló que no había decidido hablar sobre el asalto que vivió, sin embargo notó que aunque ya habían pasado algunos miedos tenía temor de salir.

Sofía Campomanes destacó que lo que más la sacó de onda del asalto es que ocurrió a plena luz del día, mientras se encontraba comiendo con su novio.

“Quiero platicarles algo que me paso, no había querido hablar del tema, pero hace unas horas que tuve que salir al banco me di cuenta que quede un poquito traumada, me traumó tanto porque es la primera vez que me pasa” Sofía Campomanes

La también actriz puntualizó que tanto ella como su novio entregaron todo lo que les pidió el asaltante y puntualizó que de lo contrario temía que las cosas no resultaran de la mejor manera.

“No me asaltaron en el semáforo, ni caminando en la calle despistada, no me asaltaron sentada en un restaurante comiendo a plena luz del día, un sábado y la razón por la que compartí es porque estas cosas pasan en 10 segundos y de no haber nosotros reaccionado como lo hicimos, las cosas hubieran sido diferentes” Sofía Campomanes

En sus Instagram Stories la hija de Fabiola Campomanes compartió el video de una de las cámaras de seguridad en donde se muestra como el asaltante se acerca a la pareja mientras que se encuentran en el restaurante.

Antes de finalizar su publicación, Sofía Campomanes pidió a las personas que tengan mucho cuidado cuando salgan ya que la inseguridad ha aumentado en estos días.

“Creo que vale la pena compartir mi experiencia para evitar que el día de mañana te pase a ti. Re recomiendo que no camines en la calle con tu celular, ni lo dejes visibles en una mesa (…) que estés siempre muy alerta de tus alrededores y de ser el caso entregues tus cosas sin pensarlo dos veces” Sofía Campomanes