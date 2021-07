El actor Jonathan Islas usó su cuenta de Instagram para exponer a su colega Fabiola Campomanes, quien lo golpeó mientras estaba dormido en la casa de la conductora.

El hombre supuestamente contó que Fabiola se encontraba bajo los influjos del alcohol y las drogas, cuando comenzó a golpearlo y dejarle sangre en los labios. Contó que estaban durmiendo juntos cuando sin razón alguna lo despertó a punto de golpes en la boca, labios, y brazos.

Jonathan manifestó su postura a favor de denunciar y recomendó a los jóvenes no dejarse golpear por nadie.

“A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, y me rompió toda la boca, ya viene la policía para denunciar… no se dejen jóvenes. Tengo sangre en la boca, en los labios, en los brazos, denuncien, siempre denuncien”

Jonathan Islas. Actor