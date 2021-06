¡Extorsionan a Adrián Uribe!

Adrián Uribe fue víctima de unos malhechores que le hicieron creer que tenían secuestrado a uno de sus compañeros de trabajo.

El comediante relató que el pasado fin de semana sufrió terribles horas durante su estancia en Tijuana, Baja California, donde ofreció un par de presentaciones y donde fue extorsionado.

?Sufrí uno de los sustos más fuertes que me han pasado en mi vida, estaba dormido en Tijuana, la semana pasada, 6 de la mañana y me hablan a la habitación de la recepción y me dicen que van a hacer un operativo. Y ya me los pasan y entonces ahí vienen ya las amenazas?, explicó a medios que lo recibieron a su llegada al aeropuerto de la ciudad de México.

?Somos de un grupo, de una organización, tenemos al gerente del hotel... no pues oye van a ser 150 mil pesos, deposítalos en efectivo a estas dos cuentas, ya tenemos a una de tus personas, que viaja con ustedes, ya está con nosotros", y Adrián pregunta: "¿donde éstas, estás bien? 'Sí, estoy con ellos aquí en la camioneta?, entonces dije, ?pues si es él, y sí lo tienen??, continúo.

Durante 7 horas el comediante vivió el terror de la extorsión, y tras depositar la cantidad de 300 mil pesos, Adrián se dio cuenta que todo fue un engaño. Que nunca hubo nadie en el hotel y que a su compañero de trabajo se lo habían llevado a otro hotel y por eso no pudo tener contacto con él.

El actor ya levantó la denuncia correspondiente y espera en breve tener noticias de la justicia de la ciudad de Tijuana sobre los extorsionadores.