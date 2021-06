Remmy Valenzuela ¿expulsado de La Academia por criticar a Pati Chapoy?

Nada como que Pati Chapoy ignore tu nombre y lo haga público a nivel nacional para hacerte más famoso de lo que en realidad ya eres. No obstante, Remmy Valenzuela no le encontró el chiste.

Y es que tras mencionar que la conductora de Ventaneando estaba pasada de moda por no conocerlo, el cantante y compositor regional mexicano no apareció en el segundo capítulo de La Academia 24. Ok, no es la generación 24 pero parece que el programa no tiene fin.

¿Expulsado de La Academia por criticar a Pati Chapoy?

Lo que sí es cierto es que Pati Chapoy no sólo dijo no conocer al intérprete de "Mi Princesa", sino que también mencionó que le parecía que su presencia como juez estaba de más en el reality dominguero de Tv Azteca.

"A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra. ¿Quién es? No lo conozco" Pati Chapoy, conductora de Ventaneando.

Es por ello que el también acordeonista, a quien Pati Chapoy llamó 'el niño del sombrero', respondió que la periodista de espectáculos está pasada de moda, además de que ya es un poco vieja , pues sólo conoce a Pedro Infante.

Remmy Valenzuela insinuó que Pati Chapoy es vieja

En consecuencia, su ausencia no pasó desapercibida y los usuarios de redes sociales comenzaron a lanzar distintas teorías. Una de ellas, por ejemplo, que Remmy fue el primer expulsado del show por criticar a Pati Chapoy.

"No sé cuánto discos de oro tenga Pati... Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda" Remmy, cantante y compositor.