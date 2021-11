Gala Montes habla de su experiencia al convertirse en #LadyDonitas

Finalmente Gala Montes decidió aclarar como es que llegó a ser viralmente conocida por #LadyDonitas, sumando fama a sus redes sociales como una mujer prepotente de tan solo 13 años de edad.

La actriz contó que buscó una tienda en línea para pedir un intercambio de publicidad, ella quería que le mandaran una donita inflable para su sesión de fotos en alberca y ella a cambio les daría publicidad en su página.

"Yo lo que estaba buscando es tener un intercambio, me han costado tener mis seguidores, yo no estaba pidiendo nada de a grapa, iba a ser muy efectivo para la tienda. Tenía un costo de 950 pesos, y yo dije no me están entendiendo, yo quiero que sea un intercambio, entonces ahí lo dejé, me di a desear", comentó Gala.

La actriz confesó que su popularidad en redes aumentó en un día; sin embargo confesó que no le gustaba la idea que la gente se hubiera sumara a su perfil para criticarla e insultarla.

Finalmente Gala dijo que pasó días de depresión y angustia por los malos comentarios de sus fans. Sin embargo; en forma de burla dijo que esperaba que los dueños de la tienda hayan vendido muchas donitas, pues mínimo la publicidad tras el escándalo les funcionara a ellos.

Acá te dejamos el video: