Evaluna Montaner, una vez más sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al compartir en sus historias una sensual sesión de fotos en donde presume su belleza.

Fiel a su estilo Evaluna Montaner quien es una persona muy activa en las redes sociales publicó 3 fotografías, en una presumió su angelical sonrisa, en otra su aplanado abdomen y en la tercera su espalda, donde se le ve levantando su tanga.

Con esto una vez más Evaluna Montaner de 23 años de edad demostró que aparte de ser una talentosa cantante, es una de las mujeres más hermosas de la actualidad. "me encantas, eres hermosa", "que niña tan más bonita", "que mujer tan linda", "Eva soy tu fan", "cuerpazo", fueron solo algunos de los mensajes que recibió la también actriz.

Evaluna reveló los aspectos negativos de vivir junto a Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry han dejado claro que están más enamorados que nunca, tras celebrar su primer año de casados.

Es evidente que la pareja disfruta cada día más de su matrimonio; sin embargo, la hija de Ricardo Montaner se sinceró durante una entrevista y confesó al programa argentino La peña de morfi, los aspectos buenos y malos de vivir junto a Camilo.

Evaluna señaló que lo peor de vivir en la misma casa es el horario de sueño de Camilo, pues sufre de una somnolencia excesiva.

"Camilo se duerme muy rápido. Es un poco narcoléptico. No puede atender muchas reuniones de amigos porque se queda dormido" Evaluna