Eugenio Derbez no es tan paciente como Christian Nodal; enfurece por rechazo de Alessandra Rosaldo

El matrimonio Derbez paradia canción de Christian Nodal y Angela Aguilar. La mejor burla que verás hoy.

El matrimonio entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sigue siendo de los favoritos dentro del mundo de la farándula, la química entre ambos sigue reflejándose en pantallas así como su amor, mismo que fortalecen con una buena comunicación, confianza pero también con un poco de buen humor.

Verás, la pareja otra vez comparte en Instagram un de sus divertidos momentos, se trata de una parodia que hicieron de la canción “Dime cómo quieres” de Christian Nodal y Angela Aguilar.

Metida en el personaje de la hija de Pepe Aguilar, Alessandra Rosaldo rechaza la maceta que Eugenio Derbez le regala así como la serenata que le lleva; sin embargo, su desinterés agota su paciencia, él explota y comienza a gritarle. A continuación el video:

Las reacciones no se hicieron esperar: “ O sea otro típico día en casa de Los Derbez”, “Este es el que esperaba”, “Necesitamos más Eugenios en el mundo”, “Hasta yo me enojé”, “Me encantan”, “Gracias por distraerme la mente y hacerme olvidar un rato de estos tiempos que estamos viviendo”, “Ándale, Grítame”, “Son lo máximo”, “Jajaja Ustedes no podían faltar”, “Siempre me hacen el día”, se lee entre los comentarios.

La canción “Dime cómo quieres” se estrenó el 12 de noviembre y de inmediato arrasó en vistas, hasta el momento supera los 97 millones de reproducciones.

En el video y de acuerdo a la trama, Christian Nodal lleva rosas, regalos y serenata a la chica que le gusta, en este caso Angela Aguilar, pero ella lo rechaza debido a su mala reputación con las jóvenes. Los memes no se hicieron esperar y las parodias tampoco.