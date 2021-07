Vadhir Derbez le hace creer a Eugenio que pronto se convertirá en abuelo

Eugenio Derbez cayó en una broma que le realizó Vadhir Derbez junto al equipo de El Show de Piolín, el famoso programa de radio de Estados Unidos.

Verás, desde la cabina radiofónica, Vadhir llamó a su padre para darle una gran noticia: su próxima boda y su próxima paternidad.

Llegado el momento, "como por arte de magia” se cortó el enlace telefónico entre padre e hijo, pero la comunicación siguió “fuera del aire”.

Eugenio: “Oye, oí algo de que estabas diciendo que te ibas a casar, es broma, ¿no? ¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste?”

Vadhir: “Lo quería hacer como sorpresa, y no sé, perdón”

Eugenio: “O sea pero esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte”.

Vadhir: “Ya sé pa, aparte créeme que yo tampoco quería... Créeme que no fue tan planeado así”.

El primer pensamiento de Eugenio fue que su hijo embarazó a la novia por lo que una vez que lanzó la pregunta, recibió un “sí” como respuesta.

Eugenio: “Pero Vadhir cuantas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras”.

Vadhir se defendió diciendo que su novia le dijo que se estaba tomando la pastilla.

Eugenio: “pero no tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me pasó lo mismo, pero porque a mí me pasó no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé cómo ponerte un condón, te dije que te cuidaras”.

Una vez que el esposo de Alessandra Rosaldo le hizo ver al joven que estaba arruinando su carrera, el locutor del programa interrumpió la llamada para aclarar la broma.