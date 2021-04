Eugenio Derbez revela que estuvo enamorado de una actriz 20 años mayor que él

En una llamada sorpresa, Eugenio Derbez recordó la época en la que, siendo un niño, se enamoró de Angélica María

Eugenio Derbez recordó la época de su niñez en la que se enamoró de una actriz 20 años mayor que él. Aunque durante su juventud mantuvo una larga lista de noviazgos, fue a temprana edad que “descubrió el amor” al conocer a la actriz Angélica María.

En una llamada sorpresa por Angélica María y Angélica Vale -para su canal de YouTube ‘Angelicales’- Eugenio Derbez reveló cómo fue que se enamoró de la actriz Angélica María mientras acompañaba a su madre a los foros de televisión.

“Angélica María me decía ‘novio’”, recordó Eugenio Derbez

Durante la videollamada entre Eugenio Derbez y las famosas actrices, el comediante recordó las veces que acompañó a su madre, la actriz Silvia Derbez, a los foros de televisión de la telenovela ‘Ana del Aire’.

Como pocas veces se ha relatado, Derbez y Angélica María detallaron cómo fue que, con 20 años de diferencia , el también actor se enamoró de ‘La Novia de México’.

Según contaron, todo empezó con unos dulces de chamoy.

“Divino, divino, con tus ojos inteligentes y bellos y audaces, y me llevabas chamoy porque me gustaban los chamoyes.” Angélica María

Entre risas y un poco avergonzado, Eugenio Derbez confirmó que se enamoró de Angélica María durante las grabaciones de la telenovela.

“Justo cuando estábamos grabando Ana del Aire (…) yo estaba perdidamente enamorado de Angélica María. Me acuerdo que fuimos al foro y yo venía comiendo mis chamoyes, y me pide y veo que le fascinan y bueno yo dije ‘de aquí soy’.” Eugenio Derbez

Además, agregó que Angélica María contribuyó a que quedara ‘perdidamente enamorado’ de ella, pues lo llamaba ‘novio’ .

“Me decía 'novio' y yo como escuincle me derretía, pero aparte me chiveaba, ya sabes el rebozo… La que te fascina, que la que te gusta te diga novio, pues me moría. No era ‘La Novia de México’, era la novia mía.” Eugenio Derbez

Finalmente, Angelica María reconoció el gran talento de Silvia Derbez; a quien describió como “la mejor actriz, no de México, del mundo. Y no solamente gran actriz, sino la amiga, la compañera”. Eugenio Derbez agradeció los cumplidos con orgullo.