Aislinn Derbez causó revuelo en redes sociales al compartir una serie de audios en los que su padre el actor Eugenio Derbez le envía unos audios en donde le reclama por no visitarlo más seguido, además de que aseguró que la joven de 34 años solo va a su casa o planea reuniones con la familia cuando él no está.

Mediante Instagram, la actriz y modelo mexicana Aislinn Derbez compartió un audio que le mandó su papá vía WhatsApp, en donde le hace un par de reclamos respecto a cuando él sale de viaje.

“Por cierto, tu nada más esperas que yo me vaya de viaje para hacer fiestas, invitar a tu casa, ir a visitar la mía. O sea, has de ser de las de: -Ale, ¿y mi papá?-, -Aquí anda, ¿qué querías?-, -a no, nada nada, bye-. -Ale, ¿y mi papá?-, Ya se fue de viaje a trabajar-, -Perfecto, vénganse a la casa o si quieren voy a la albercada, vamos a convivir” Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se dijo excluido de algunas de las reuniones familiares que organiza su hija porque casualmente las realiza cuando él no puede acudir por cuestiones laborales. El productor mexicano concluyó su audio con la frase: “Me he de morir y me has de extrañar” .

La protagonista de películas le respondió por escrito asegurándole que ella se presenta todos los fines de semana en su hogar porque así está acostumbrada y no necesita que Eugenio Derbez este presente para poder ir.

En tono de broma, la modelo Aislinn Derbez le respondió a su papá con el siguiente mensaje: “Chale, yo voy igual que siempre, menso, todos los fines de semana estés o no”.

Al compartir la conversación privada que tuvo con su progenitor con sus seguidores de Instagram, Aislinn demostró la buena relación que existe entre ellos.

Aislinn Derbez (Captura de Pantalla)

Eugenio Derbez y Aislinn trabajaron en una serie

Eugenio Derbez y Aislinn conviven tanto que en el 2019 estuvieron dispuestos a trabajar una serie en la que se trató de mostrar cómo es vivir como un integrante de la familia. “De viaje con los Derbez” , fue un programa que constó de 8 episodios en donde todos salieron de vacaciones juntos.