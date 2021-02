Eugenio Derbez es el primero en estar en contra del maltrato animal por lo que lamenta que en Puebla no se prohiba la tauromaquia.

El productor y comediante Eugenio Derbez fue de los primeros en unirse al movimiento #PueblaSinTauromaquia de 'Animal Héroes', Peta y 'Movimiento Animalista' de Puebla, quienes exigieron ponerle fin a las corridas de toros en el estado; sin embargo, pese a que la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Participación Ciudadana del Cabildo, tras una votación, se determinó que la tauromaquia seguirá realizándose.

Al enterarse, Eugenio Derbez de inmediato tomó su cuenta de Twitter para expresar su rechazo a la tauromaquia, así como para asegurar que el resultado beneficia intereses políticos y económicos.

"Como lo he dicho en diferentes ocasiones, siempre voy a darle voy a quienes no la tienen y hoy es un día donde hubiéramos podido celebrar que las corridas de toros en Puebla quedaran prohibidas, pero, desafortunadamente no fue así y todo por anteponer una vez más intereses políticos y económicos por encima del bienestar de los animales”, dijo Eugenio Derbez desde el interior de su vehículo donde grabó el breve video que compartió en la red social.

Asimismo, Eugenio Derbez reprochó que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, "se dejara presionar por unos cuántos aún cuando se había comprometido a otra cosa”, y finalmente, triste porque hoy no se hizo historia; el comediante pidió no bajar la guardia, reconociendo a los 11 regidores que votaron a favor, entre ellos la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco , por acabar con la corrida de toros.

Claudia Rivera Vivanco se compromete a luchar por erradicar el maltrato animal

La presidenta musical de Puebla, Claudia Rivera Vivanco , quien votó a favor de la prohibición de la tauromaquia en el estado, agradeció el reconocimiento que le hizo Eugenio Derbez, a quien le prometió seguir alzando la voz por aquellos que no pueden así como se comprometió a no abandonar esta lucha.

"Muchas gracias estimado Eugenio Derbez. En la Ciudad de Puebla entendemos nuestra enorme responsabilidad por erradicar el maltrato animal y también la de escuchar a todas las voces. Continuaremos por ese camino”, tuiteó.