VIDEO: Eugenio Derbez habla de su "boda falsa" con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez aclara si es verdad que montó una boda falsa para retener a Victoria Ruffo, con quien mantuvo una relación de cinco años.

Fue José Eduardo Derbez quien reveló que entre su madre Victoria Ruffo y su padre Eugenio Derbez la relación es pésima. Incluso, indicó que desde hace diez años no se dirigen la palabra, situación que podría mejorar ya que el comediante y productor está dispuesto a limar asperezas.

En declaraciones para el programa de espectáculos Ventaneando, el actual esposo de Alessandra Rosaldo reveló que próximamente sabremos la verdad sobre la historia urbana que gira alrededor de él y la actriz, ese que indica que armó una boda falsa para engatuzarla.

Hablará a través de una entrevista que su hijo José Eduardo le realizó, esta saldrá a la luz días antes de que el joven actor debute como standupero. Ese día sabremos la verdad absoluta, promete, pero da un adelanto de lo qué podemos esperar.

“No hay manera, es imposible, además me meterían a la cárcel” Eugenio Derbez. Comediante

Por otro lado, con un poco de rencor recuerda que Ruffo por muchos años no le permitió ver a su hijo; sin embargo, se dice dispuesto a sentarse a platicar con ella y de ser necesario pedirle una disculpa con la finalidad de limar asperezas.

“Yo sí estoy abierto, siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado... Algunas persona se ofenden por cosas que ni uno se imagina... En una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría, pero no creo, la verdad, no que yo me acuerde pero igual con mucho gusto se las pido” Eugenio Derbez. Comediante