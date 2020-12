Las fotografías del árbol de Navidad de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, dividieron opiniones entre los usuarios en redes sociales.

Ante las próximas fiestas decembrinas, muchos artistas no han dudado en publicar la decoración navideña en sus hogares. Entre ellos, está la familia del actor Eugenio Derbez, que se ha tomado el tiempo para compartir fotos en las que muestran que ya está “lista para la Navidad”.

A través de su cuenta de Instagram, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, publicó un par de fotografías en la que aparece junto al también comediante, y su hija Aitana. En una de ellas escribió:

“La Navidad este año no será como la habíamos planeado. Sin embargo, este año, como en ningún otro, el espíritu navideño se ha apoderado de nuestro hogar y nos tiene llenos de ilusión”. Alessandra Rosaldo

La familia de Eugenio Derbez ha destacado la forma en que decoró tanto su árbol de Navidad como su hogar, no obstante, las opiniones por parte de los usuarios se han dividido en redes sociales.

Decoración "gigante" del árbol de Navidad de Eugenio Derbez divide opiniones en redes

Lo que sin duda llamó la atención de muchos seguidores de Eugenio Derbez fue el gran tamaño de algunas esferas y decoraciones en el árbol de Navidad, sin embargo, no fueron tan aceptadas por algunos usuarios.

Una que otra persona se percató de que con las decoraciones “gigantes”, no se notan las ramas del árbol , por lo que lo calificaron de "extravagante" .

Asimismo, los internautas expresaron que Eugenio Derbez y su familia exageraron tanto con los ornamentos del árbol, que desapareció el “verdadero valor” de la Navidad.

“¿Y qué se supone que es eso? ¿Un árbol loco? Digo, está muy bonito, pero le estoy queriendo encontrar forma”, “ está demasiado cargado de adornos para mí, en lo personal no me gusta”, “ ¿Dónde está el árbol? Eso solo es consumismo. Yo no veo nada más que eso. Echas afuera la hermosa esencia y el valor de la Navidad”, son algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

A pesar de algunas críticas que recibió la “gigantesca” decoración del árbol de Navidad de Eugenio Derbez y su familia, otros fans del actor expresaron lo bonito que quedó.