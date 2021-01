Eugenio Derbez se burla de Paty Navidad tras suspensión de su cuenta en Twitter

Eugenio Derbez celebró que si el 'Grinch' no pudo, al menos Twitter haya logrado "acabar" con Paty Navidad

Eugenio Derbez ha hecho varias publicaciones en redes sociales que le han valido cientos de críticas, pero en esta ocasión se ha ganado aplausos, muchos de personal médico que atiende la pandemia de coronavirus.

La razón: el comediante se burló de Paty Navidad, después de que el viernes 8 de enero Twitter decidiera suspender su cuenta “por incumplir las reglas” de la plataforma.

Si existe alguien que se ha ganado el desprecio de muchas personas durante esta pandemia es la actriz y cantante Paty Navidad, por utilizar sus cuentas en los diferentes medios sociales para compartir, no sólo teorías de la conspiración sobre los orígenes del nuevo coronavirus, también ha hecho publicaciones en contra de las vacunas contra el Covid-19 .

Paty Navidad defendió asalto al Capitolio que dejó 5 muertos

Por si eso fuera poco, la actriz de ‘La fea más bella’ ha defendido a capa y espada al presidente Donald Trump , que además de haber tratado con la punta del pie a México durante su mandato, hoy en día se encuentra en el ojo del huracán por el asalto al Capitolio de sus seguidores, que dejó por lo menos 5 muertos, decenas de arrestados, policías lesionados e incontables daños materiales.

Pese a dicha situación, Paty Navidad utilizó su cuenta de Twitter para defender a los violentos trumpistas, calificándolos como “verdaderos patriotas de EU”, lo que al parecer fue la gota que derramó la paciencia de la red social, que decidió suspender la cuenta de la actriz.

Eugenio Derbez y personal médico celebra suspensión de la cuenta de Paty Navidad

Esto generó celebraciones en la plataforma de gente inconforme con las publicaciones de Navidad, como doctores y enfermeras que no se dan abasto con los enfermos de Covid-19, sino también de famosos como Eugenio Derbez, quien usó su cuenta en la red del pájaro azul para burlarse de la actriz:

“Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella" Eugenio Derbez

Tanto que “El Grinch” intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella. pic.twitter.com/BG0nDP3aVZ — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 9, 2021

La publicación de Derbez se ganó el respaldo, incluso de personas que trabajan en la primera línea de batalla contra el coronavirus:

"Como trabajador del área clínica, me da gusto que le hayan quitado la cuenta. Lo que ella hacía no era tanto libertad de expresión sino desinformaba a los borregos que no son buenos para leer un artículo científico. No dudo que sus palabras hayan costado vidas" @ignazcordova



Maestro, la sabiduría no le deja en ningún momento. Amazing! pic.twitter.com/gNVufaYUmi — RocioMenaR (@RocioMenar) — RocioMenaR (@RocioMenar) January 9, 2021

"Todos están conscientes de que Paty navidad se pasaba de la raya en comentar cosas sobre el covid, que no existía, cuando sabemos perfectamente que si que está matando a tanta gente. Fue una mujer inconsciente que no pensó en la grave de las cosas y ahí están las consecuencia" @sofifdez18