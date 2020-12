Carlos Speitzer revela que Alejandro y Ester Expósito son muy felices

El pasado 7 de diciembre Ester Expósito marco distancia y pidió respeto a sus fanáticos en México, acción a la que parece nadie en México está acostumbrado y que derivó en ataques sin sentido a la actriz.

A la solicitud de respeto y distancia de Ester Expósito, se suma el hermano de Alejandro Speitzer quien salió en su defensa. El hermano del actor asegura que la actriz es una tipaza y nunca vio un desaire en contra de sus fans y que al contrario se mostró muy accesible con las personas que se le acercaban.

En entrevista con varios medios, Carlos Speitzer habló sobre la polémica y puntualizó que ve a la pareja muy enamorada e incluso reveló si habrá boda.

Hermano de Alejandro Speitzer habla sobre Ester Expósito

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, confesó que es la segunda ocasión que coincide con Ester Expósito, pero en esta ocasión pudo convivir más con ella.

“Esta vez tuvimos la oportunidad de convivir mucho más, fueron casi dos semanas creo que nos vimos todas las mañanas, una tipaza” Carlos Speitzer

El hermano de Alejandro Speitzer puntualizó que ambos se encuentran muy felices e incluso detalló que entre ellos de verdad hay amor pues así lo pudo ver en los ojos de Ester Expósito.

“Le pregunté cómo se portaba mu hermano y que si lo quería y fue honesta con sus ojos y me dijo: ‘lo quiero, lo cuido’ y nada, yo lo veo feliz a él y creo que es lo más importante” Carlos Speitzer

En este sentido Carlos Speitzer confesó que ambos se apoyan mucho pues se encuentran en momentos muy importantes de su carrera, pero al mismo tiempo se mantienen con los pies firmes sobre el suelo.

“Me encantó que lugar al que fuimos, los dos muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra; nunca le vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado a él” Carlos Speitzer

El famoso puntualizó que la actriz española es una tipaza que le ha ayudado a su hermano y viceversa.

“Yo creo que ellos dos se complementan muy bien y eso está padrísimo, yo siento que son la pareja del momento” Carlos Speitzer

Durante su entrevista, el también actor bromeó con la idea de que Alejandro Speitzer y Ester Expósito se podrían casar en España.