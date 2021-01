Estefanía Veloz señaló que no se quejó en Twitter de las fallas en el servicio, porque podrían usarse como argumento para validar la privatización.

México. - La conductora del programa de Buena Fe, que se transmite por Canal Once, Estefanía Veloz reveló que recientemente tuvo problemas con el servicio de suministro eléctrico en su casa, ya que por 7 días no tuvo luz, sin embargo destacó que decidió no quejarse del hecho por medio de redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la también panelista en el programa de debates de Foro TV, “Punto y Contrapunto", publicó un par de historias en las cuales hizo mención de las fallas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En dichas publicaciones, Estefanía Veloz aprovechó para señalar que su decisión de no denunciar por medio de plataformas sociales de internet lo ocurrido, se debió a que está en contra de la privatización.

“Estoy tan convencida de que la privatización es mala, que les voy a contar, me quedé sin luz por 7 días porque la CFE cometió un error y ni una vez, fui a Twitter a quejarme”



Estefanía Veloz

Quejas contra CFE podrían validar privatización, señala

Al respecto, Estefanía Veloz explicó que el hecho de que un usuario se queje por una falla en el suministro que provee la CFE, podría ser usado como argumento para validar los discursos en los que se señala que sería mejor que una entidad privada, sea la que se encargue de ofrecer dicho servicio, situación que calificó como falsa.

De la misma forma, en su mensaje la conductora de televisión, indicó que confía de manera plena en que el servicio de la CFE podrá mejorar .

“Confío plenamente en que el servicio va a mejorar y tiene que mejorar, pero no me gustaría que una mala experiencia como las que han tenido varias personas, valide el discurso de privatizar, porque el servicio es mejor, lo cual es muy falso y pues yo nunca me quejé” Estefanía Veloz

En fechas recientes, Estefanía Veloz se ha visto involucrada en diferentes discusiones con otras figuras mediáticas, por medio de Twitter, pues al lanzar mensajes contra Víctor Trujillo o Héctor de Mauleón, simpatizantes de dichos periodistas la han criticado.