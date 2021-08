Toño Esquinca pide perdón y se suma a AMLO en su regreso a la radio

México.- El locutor Antonio Esquinca regresó este lunes a su espacio matutino de Alfa Radio, luego de que Grupo Radio Centro lo suspendiera a principios de junio por transmitir bajo los influjos del alcohol y “faltarle el respeto de forma explícita e injustificada a uno de los cuatro candidatos a la presidencia de México”, Andrés Manuel López Obrador.

El comunicador inició este día su programa con un mensaje en el que pidió disculpas a la audiencia por su comportamiento. “Hoy me dirijo a todos ustedes desde cero, desde abajo. Reconozco y acepto que cometí un grave error. Es más digno y desafiante levantarse una y otra vez”.

Además, habló del virtual presidente electo, a quien le dijo: “lo único que puedo dar como ciudadano es mi sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, para luego declarar:

“A pesar de que no he comulgado con las actitudes del presidente o presidentes en turno, siempre me he mostrado respetuoso. Quiero poner mi otra mejilla pues usted, Andrés Manuel López Obrador nos dio una buena cachetada con guante blanco a los que no creíamos en usted durante la campaña”.

“Estuve incomunicado 50 días y ahora me doy cuenta de su gran visión; por eso, tal como usted dijo: es de sabios cambiar de opinión. Gracias por su mensaje de reconciliación y tolerancia, que necesitamos todos los mexicanos”, agregó.

Finalmente, afirmó que no se irá del país tal como había amagado si triunfaba el morenista. “Por ustedes, por los que me aman, no me voy del país y no es incongruencia: es valentía y valor. En vez de juzgar y criticar, no puedo ni quiero irme de mi México”.