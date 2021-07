Ariadne Díaz se lanza como escritora

A la par de su carrera como actriz, Ariadne Díaz se prepara para mostrar su faceta como escritora, con una novela cuyo título tentativo es “Los hombres que yo amé”. No, no se trata de un trabajo autobiográfico.

"Los hombres que estuvieron y los que no serán el centro de mi trama. Estas historias, aclaro, reflejan cosas que he vivido, pero no es biográfico, sino que es una novela de ficción que cuenta diferentes temáticas", aseguro la actriz de La Malquerida.

De momento no hay fecha de lanzamiento, sin embargo, espera que a su público le guste pues desde los 15 años ha tenido la inquietud de lanzar un libro.