El pasado 2 de julio, Érika Zaba reveló que tanto ella como su esposo dieron positivo a la prueba de coronavirus. De acuerdo con la cantante desconoce cómo pudo haberse contagiado ya que habían tomado todas las medidas.

Ahora la famosa detalló que su bebé podría también ser portador del Covid-19. En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la integrante de OV7 confesó que su pequeño de 8 meses de edad podría estar contagiado.

La cantante destacó que el médico le indicó que lo más probable es que el bebé tenga el virus, sin embargo, realizarle una prueba sólo sería invasiva y dolorosa.

“El pediatra dice que los bebés no tienen ningún riesgo. Sí, están infectados, o sea los bebés sí son positivos. Me dijo que no tiene caso que se la hagan. Es obvio que él también tiene si ustedes tienes”

Érika Zaba